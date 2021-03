Os campeonatos europeus de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual vão já no segundo dia, e decorrem até domingo, em Nantes, na França.

Lenine Cunha traz para Portugal três medalhas, entre elas o ouro no salto em comprimento e a prata nos 60 metros de barreiras e em estafeta 4x200m, onde também participaram Domingos Magalhães, Carlos Freitas e Igor Oliveira.

Já Ana Filipe conquistou a medalha de ouro nos 60 metros de barreiras, bem como a prata no salto em comprimento.

Mas os medalhistas portugueses nesta competição não são só Lenine e Ana Filipe. Igor Oliveira venceu também a prata nos 60 metros, Afonso Roll a prata nos 3.000 metros marcha e Domingos Magalhães o bronze nos 60 metros de barreiras e no lançamento do peso.

A competição segue até domingo, e Portugal está no segundo lugar da classificação coletiva, com 39 pontos, atrás da França, com 46 pontos.