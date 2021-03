O serviço público norte-americano, Ad Council, escolheu os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter para serem os rostos de um anúncio para uma campanha nacional de sensibilização para a vacina contra o novo coronavírus, intitulada de Agora Cabe-lhe a Si – Now it’s Up To You, em inglês.

Tal como os seus maridos, as ex-primeiras-damas Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton e Rosalynn Carter, respetivamente também se juntaram à Ad Council e deram a cara para outro anúncio da campanha, no qual vemos todas a serem vacinadas de máscara.

“A ciência é clara. Estas vacinas vão protegê-lo a si e a quem mais ama desta doença perigosa e fatal”, afirma George W. Bush no anúncio, com Obama e Clinton ao seu lado. “Este é o primeiro passo para acabar com esta pandemia e levarmos o nosso país para a frente”, declara Barack Obama. “Agora, cabe-lhe a si”, alenta Jimmy Carter.

Donald Trump e Melania Trump, os dois últimos residentes da Casa Branca, não aparecem na campanha de sensibilização. A Ad Council, responsável pela campanha, explicou que um dos anúncios foi filmado no momento da tomada de posse de Joe Biden, ao qual o casal não compareceu.

Contudo, a organização ficou “muito satisfeita” quando Trump incentivou a vacinação, após o próprio ter sido vacinado.

Veja aqui o anúncio.