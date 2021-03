Portugal começou com o pé direito a qualificação para os Jogos Olímpicos, no Sud de France Arena, em Montpellier. 34-27 foi o resultado final do primeiro jogo do grupo 2, onde estão também a França e a Croácia.

O jogo foi dominado pela seleção das quinas, que defronta no sábado a Croácia, às 17h30.

Já no domingo, o confronto será frente à anfitriã França, pelas 20h00. Recorde-se que esta é a primeira partida da seleção nacional depois da morte do antigo guarda-redes Alfredo Quintana.