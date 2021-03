O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou, esta sexta-feira, que Portugal já não pertence à lista de "países com elevada incidência de mutações do coronavírus".

"A decisão põe fim à 'proibição de transporte' que impedia o transporte de pessoas a partir do nosso país", afirma o ministério tutelado por Augusto Santos Silva, e terá efeitos já a partir do próximo domingo. Tal restrição estava em vigor desde 30 de janeiro.

Ainda esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha defendido não haver "qualquer justificação" para as restrições impostas pela Alemanha a passageiros provenientes de Portugal.

"Portugal está manifestamente esta semana com resultados que são mais positivos ainda do que aqueles que tínhamos há uma semana, e, portanto, não há qualquer justificação para essa restrição", sublinhou.

