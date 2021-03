Portugal foi o local escolhido para o Mundial de velocidade de juniores e sub-23 de canoagem, batendo as candidaturas da Sérvia, Polónia e Bulgária.

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho vai ser o palco da competição, proposto pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), que deixou uma palavra de congratulação à ICF, "por confiar, mais uma vez, na capacidade de organização da federação portuguesa". As palavras são de Vítor Félix, chefe da FPC, caracterizando Portugal como um país "reconhecido por ser um dos melhores países a organizar eventos da modalidade".

Recorde-se ainda, tal como Vítor Félix fez questão de relembrar, que este evento é "o maior evento, em termos numéricos, da canoagem", com dois escalões, perto de 2000 pessoas e um total de 75 países envolvidos.

Também a ilha da Madeira recebeu nesta sexta-feira a organização do Campeonato do Mundo de canoagem de mar, a acontecer em 2024. O evento não é, no entanto, novidade em Portugal, tendo a edição de 2013 - que foi a primeira - acontecido em Vila do Conde.