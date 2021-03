Os restos mortais encontrados numa floresta de Kent, a 90 quilómetros de distância da residência de Sarah Everard, pertecem à mulher de 33 anos, desaparecida desde o dia 3 de março. A informação foi confirmada pela Metropolitan Police de Londres.

"Como sabem, na quarta-feira à noite, os detetives que investigam o desaparecimento de Sarah Everard descobriram um corpo escondido numa floresta em Kent. O corpo já foi recuperado e o procedimento formal de identificação iniciado. Posso confirmar que se trata do corpo de Sarah Everard", disse o comissário assistente Nick Ephgrave, citado pela imprensa britânica.

O corpo estava escondido num estabelecimento abandonado em Ashford, Kent.

Recorde-se que a vítima foi vista pela última vez, no dia 3 de março pelas 21h, quando visitou um amigo perto de Clapham, no sul de Londres. Durante o caminho, ainda conversou ao telemóvel com o namorado durante cerca de 15 minutos, tendo a chamada terminado às 21h28. Desde a casa do amigo até à sua casa, em Brixton, a caminhada devia ter demorado 50 minutos, mas acabou por custar a vida de Sarah.

A polícia apelou a todos os residentes da zona com câmaras de vigilância para disponibilizarem as imagens dessa noite. Um polícia, Wayne Couzens, de 48 anos, e uma mulher com cerca de 30 anos são os principais suspeitos do sequestro e homicídio de Sarah Everard. Foram ambos detidos na terça-feira.

Assistant Commissioner Nick Ephgrave has sadly confirmed the body found in the woodland in Kent has been identified as Sarah Everard.



Our thoughts are with Sarah's family and loved ones at this difficult time. pic.twitter.com/JhDBflOGe5 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 12, 2021