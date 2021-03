A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, esta sexta-feira, os dados referentes às últimas 24 horas sobre a pandemia de covid-19 em Portugal. Segundo o boletim, o país registou 577 novos casos de covid-19 e 15 mortes associadas à doença, o número mais baixo de vítimas desde 19 de Outubro.

Desde março de 2020, o país já contabilizou 16.650 óbitos e diagnosticou 813.152 infeções pelo vírus SARS-coV-2.

De acordo com os dados fornecidos pela DGS, o número geral de internados continua a diminuir, tendo agora 1.046 doentes covid-19 hospitalizados, menos 56 do que no dia anterior. Do total de hospitalizados, 266 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, menos 7 em relação a ontem. Valores semelhantes aos de final de outubro.

Em relação à distribuição geográfica de mortes por covid-19, o boletim da DGS revelou que o maior número de óbitos ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo com 8 mortes, seguindo-se pelo Norte com 3, Centro e Algarve com 2. A região do Alentejo é a única do Portugal continental sem registar mortes, juntando-se aos Açores e à Madeira.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com maior incidência de contágios por covid-19 em Portugal, com mais 230 pessoas infetadas nas últimas 24 horas. De seguida, está o Norte com 166 novos casos, o Centro com 69, o Algarve com 27 e o Alentejo com 14. Tal como o Centro, a Região Autónoma da Madeira também dá conta de 69 novas infeções. Já os Açores registou dois novos casos.

De mencionar que mais 5.574 pessoas recuperaram da doença, elevando para 749.770 o número total de recuperados desde o início da pandemia no país.

Neste momento, existem 46.732 casos ativos, menos 5.012 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 18.038, menos 913 pessoas em relação ao dia anterior.

Consulte aqui o boletim na íntegra