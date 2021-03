Guedelhudos à força

Percebi que há pessoas que ficam a olhar as montras dos cabeleireiros por onde passam, talvez a sonhar com o momento em que por fim se podem olhar ao espelho sem apanhar um susto. Outros através de mensagens engraçadas procuram “cabeleireira para relação séria” tentando resolver em casa aquilo que não conseguiram nas últimas semanas resolver na rua.

É inacreditável como muitas vezes andamos tão assoberbados com os pequenos problemas das nossas vidas que só damos importância a certas coisas quando elas nos são subtraídas. É o caso dos cabeleireiros e barbeiros. Também eles fazem parte da nossa saúde mental e do nosso equilíbrio emocional. Quando daqui por uns anos as gerações mais jovens olharem para as fotografias desta época, facilmente encontrarão um ponto em comum para além das máscaras: os cabelos compridos e, em alguns casos, desarranjados. É uma das razões para andarem por aí algumas pessoas com a auto-estima em baixo e para outros colocarem menos fotografias nas redes sociais. Gostam de passar uma imagem de perfeição mais difícil de percecionar por agora. Mas também os há otimistas, que levam esta consequência como uma trivialidade e até como forma de brincarem com a situação, fazendo piadas de si próprios.

A semana passada, num hotel em Bissau passei duas vezes por uma pessoa que conheço bem mas que não via há uns anos e só depois de ela se ir embora me pareceu o rosto familiar, mesmo com máscara. Fui confirmar se estaria por Bissau e vi que sim. Os fartos cabelos desgrenhados em roda de uma careca cada vez mais proeminente não me permitiram identificá-lo na altura, mesmo sendo eu bom com caras. Mas chegado a Lisboa, nos meus passeios por Campo de Ourique, percebi que há pessoas que ficam a olhar as montras dos cabeleireiros por onde passam, talvez a sonhar com o momento em que por fim se podem olhar ao espelho sem apanhar um susto. Outros através de mensagens engraçadas procuram “cabeleireira para relação séria” tentando resolver em casa aquilo que não conseguiram nas últimas semanas resolver na rua.

Acho que toda a gente, exceto os carecas, tem uma espécie de culto e de sentimento de posse com o seu. Por isso nos referimos a ele dizendo sempre o “meu” barbeiro. E é nele que muitas histórias ficam. Sobretudo nas aldeias e vilas, estes espaços servem para as mulheres se inteirarem das coscuvilhices e para os homens falarem de política mas sobretudo de futebol. E naquela cadeira todos parecem sábios e entendidos, tal qual os comentadores que vemos na televisão. São permitidas as maiores barbaridades, que quem nos corta o cabelo vai acenando sempre de forma afável com a cabeça, enquanto outros com olhar recriminatório vão olhando fixamente pelo canto do olho.

Eu recordo duas histórias da minha juventude. Uma quando meti na cabeça que queria um penteado igual ao do Nuno Gomes e a dificuldade que a minha cabeleireira teve em explicar-me que com o meu cabelo isso era impossível. Fez-me folhear dezenas de revistas à procura do melhor penteado sem que algum deles me aliviasse na altura a frustração. A outra quando, ainda imberbe, me considerava já homem e fiz finca pé com a minha mãe para ir ao “baeta” do meu pai porque cabeleireira era para meninas. O resultado foi um corte à máquina atrás e em cima uma bela tigela. Nesse fim de tarde que ainda hoje recordo, o caldo entornou lá em casa. Metade para o meu lado e a outra metade para o lado do meu pai. Finamente teremos de volta os nossos confidentes, psicólogos e amigos.

E que falta nos fizeram nestes tempos. Quem como eu não conseguiu um corte de cabelo no mercado negro esperava e desesperava por este momento. Agora é conseguir vaga na agenda do “meu” Gabriel, que aqui ninguém mete a tesoura sem ser ele.