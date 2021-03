Um desmame feliz ou uma recaída dolorosa?

Será uma verdadeira roleta russa, pois a capacidade de testagem do país não augura grande coisa, embora se espere que o Executivo de António Costa venha a tomar decisões de acordo com as zonas que sejam mais atingidas pela covid.

O Governo, mais coisa, menos coisa, apresentou o seu programa de desconfinamento, que vai de encontro ao que os especialistas tinham defendido na última reunião do Infarmed. As boas notícias, contudo, têm uma grande indefinição, pois todas as medidas vão depender do número de novos casos de infetados. Será uma verdadeira roleta russa, pois a capacidade de testagem do país não augura grande coisa, embora se espere que o Executivo de António Costa venha a tomar decisões de acordo com as zonas que sejam mais atingidas pela covid.

E aqui o Governo devia andar mais depressa e aprovar algumas medidas que estão a ter impacto noutros países, nomeadamente o acesso a testes rápidos nas superfícies comerciais. Uma cadeia alimentar alemã já garantiu que, se as autoridades portuguesas aprovarem a medida, em vigor na Alemanha, poderão encher as suas lojas em Portugal com esse produto. O que seria uma excelente notícia, já que as autoridades nacionais não têm capacidade de testar em massa.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.