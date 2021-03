Imaginava que seria veterinária, mas decidiu enveredar pela Medicina, estando agora a estudar Engenharia Biomédica. Os pais não queriam que fizesse do atletismo profissão, mas insistiu. Depois de dar cartas, no decorrer de oito anos, no atletismo, ao serviço da Juventude Operária do Monte Abraão, mudou-se para o Sporting Clube de Portugal em 2010, tendo atingido recordes sucessivos no triplo salto. No início da época de 2020, venceu o Meeting de L’Eure de pista coberta, em França. Volvidos poucos dias, fez 14,28 metros no Meeting de Madrid e foi campeã de Portugal no triplo salto em pista coberta pela sétima vez. Já no verão, em plena pandemia de covid-19, saltou 14,26 metros ao ar livre. Depois de ter estado infetada com o novo coronavírus durante quatro semanas, durante as quais não treinou e sofreu física – principalmente, de dores musculares – e psicologicamente, sagrou-se Campeã de Portugal no triplo salto em pista coberta pela 8.ª vez e conquistou a medalha de ouro na modalidade nos Europeus de Pista Coberta, fixando o recorde nacional desta variante em 14,53m.

Conquistou a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Torun, na Polónia. Que sabor teve esta vitória?

Esta vitória não pode ser equiparada a um dos momentos mais altos da minha carreira, ou seja, a final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que consegui 14,65 metros. Ainda assim, foi a mais emocional porque deu-se um misto de não estar a acreditar naquilo que aconteceu – dadas as condições que vivi no período anterior – e o facto de estar surpreendida tanto quanto os portugueses. E, também, pelo facto de ter conseguido superar tudo e ainda ter saído de lá como campeã. Não estava à espera porque o mais normal seria não ser capaz porque fiquei muito tempo sem treinar.

Que sintomas teve?

A covid-19 afetou-me o sistema muscular e, psicologicamente, estava muito em baixo, passei por stresses, estive mesmo para não ir à Polónia. E havia coisas que não controlava como os testes negativos. Até à última, fiquei triste por ter testes inconclusivos. No sábado, o último dia para fazermos o teste, cancelei outras competições, como o Meeting de Madrid, no final de fevereiro, que era a única hipótese que tinha para me conseguir qualificar para a Polónia e informaram-me de que não poderia viajar com um teste inconclusivo. A minha equipa e o treinador mexeram-se e surgiu a hipótese de ir de carro. Explicámos à organização do Meeting aquilo que estava a acontecer e consegui a autorização. À 1h do dia do encontro, decidimos que partiríamos de carro dali a oito horas. Fiz a marca de qualificação. Ultrapassei as barreiras e diria que a última foi estar presente em Torun.

Foi por isso que chorou ao obter a medalha de ouro, por sagrar-se campeã poucas semanas depois de ter ficado infetada?

Não me expressava há muito tempo e acabei por chorar. A reação dos portugueses foi incrível, nunca senti tanto carinho ou orgulho. Tenho a certeza de que estão a passar por um mau bocado, principalmente, aqueles que ficaram infetados, e isto deu-lhes um bocadinho de alegria. Sinto-me feliz e grata por cada mensagem e demonstração de afeto.

Além disto, obteve o recorde nacional em pista coberta, pois ultrapassou os 14,44 metros que havia saltado no Meeting de Madrid, em fevereiro de 2019. Depois de ter estado fragilizada física e psicologicamente, sente que estas conquistas lhe deram força para continuar a primar pela excelência?

Sem dúvida, mas também não posso esquecer o meu treinador e a minha família que estiveram do meu lado incondicionalmente. Perceberam aquilo que estava a sofrer. A doença foi assustadora porque nunca tive tantas dores musculares. Temi apresentar os sintomas respiratórios, mas não os tive, graças a Deus. Mas, mesmo assim, por volta do oitavo dia, comecei a melhorar. Embora estivesse medicada, já conseguia ir à casa de banho ou ter energia para cozinhar. E percebi que, dali para a frente, seria sempre a subir. Foi uma conjuntura de força que começou a subir, a partir de mim, mas sem a ajuda de quem estava comigo, não sei como teria sido. Tanto os meus familiares como o José Uva acreditaram primeiro do que eu, pois não achei que voltasse à minha forma tão rápido. Questionei-me acerca de coisas aparentemente simples como se correria ou saltaria. Travei uma luta psicológica, ambicionava vencer, mas o meu corpo dizia o contrário.

