Joe Paton tem 42 anos, vive há 12 em Portugal e dirige o programa de neurociências da Fundação Champalimaud, este mês distinguida num ranking mundial da revista Nature entre as instituições que a nível mundial estão a dar mais cartas na investigação com inteligência artificial. O que fazem ao certo foi o mote para uma conversa de fim de tarde numa Lisboa ainda confinada, da inteligência artificial à natural, do cérebro em tempo de pandemia ao tempo como grande instrutor do cérebro, a sua área de estudo. Fala português, os filhos nasceram cá, mas quando o tópico é ciência o inglês continua a ser a opção natural de um norte-americano que viu em Lisboa a oportunidade de fazer ciência de forma diferente, deixando do outro lado do Atlântico a família e um percurso que passou pela Universidade de Stanford e pela Universidade Columbia, em Nova Iorque, onde se doutorou em Neurobiologia e Comportamento. Defende cautela na hora de confiar tarefas complexas humanas às máquinas: primeiro, porque ainda estamos a perceber como as executamos. Depois, porque podem falhar estrondosamente. Nós também, mas temos uma inteligência que evoluiu ao longo de milhões de anos e que nos permite, pelo menos, percebê-lo.

Esta distinção colocou a Fundação Champalimaud no mapa mundo da investigação com inteligência artificial. Foi uma surpresa?

Há várias instituições em Portugal que estão a fazer um trabalho fantástico com inteligência artificial. O Técnico, a Universidade do Porto... É um ranking que no fundo mede resultados em termos de publicações. Aparecemos lá porque os nossos investigadores têm publicado em jornais de alto de impacto e o tipo de trabalho que fazemos aqui tem incorporado ou desenvolvido métodos de machine learning e inteligência artificial.

Estamos habituados ainda a ouvir falar mais de modelos animais, moscas da fruta, ratinhos. Como é que a inteligência artificial tem mudado o trabalho no laboratório?

Há duas vias. Uma passa pelas ferramentas: técnicas que aproveitam o facto de a inteligência artificial ser cada vez mais poderosa quando tentamos analisar os conjuntos dados complexos. Conseguem encontrar uma estrutura rapidamente e com grande precisão. A outra via é mais no campo fundamental e é algo que é mais específico das neurociências, em particular o tipo de investigação que fazemos na fundação. No fundo, tentamos perceber como é que o cérebro produz a inteligência natural. Tem havido um grande trabalho de sinergia entre inteligência artificial [IA], robótica e neurociências porque basicamente quando se trabalha com IA está-se a pedir a algoritmos para tomarem decisões, para perceberem alguma coisa, categorizarem alguma coisa e foi para isso que os cérebros evoluíram. À medida que tentamos perceber como criar algoritmos mais robustos, a questão para as neurociências é ao mesmo tempo como é que esses algoritmos podem ensinar-nos coisas que ainda não sabemos sobre as operações do cérebro.

E geralmente quando é que se aprende, é quando a máquina falha, não consegue decidir?

É uma forma. Hoje em dia os algoritmos de inteligência artificial são ferramentas muito úteis, são muitos bons a executar tarefas muito focadas. Por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de objetos. Mas mesmo isso comparando com o que o cérebro consegue fazer são ainda tarefas muito restritas. Seja no cérebro de um animal ou no ser humano, o sistema visual é apenas uma parte da máquina. E a máquina toda é que permite guiar comportamentos. Ok: as máquinas estão a ver e conseguem perceber o que estão a ver, e essa é uma tarefa que hoje damos à inteligência artificial, mas isso é apenas uma pequena parte daquilo que o cérebro tem de fazer. E os objetivos são diferentes. O cérebro existe para guiar comportamento. E aquilo que vemos é importante porque informa como devemos agir. Enquanto a maioria da inteligência artificial ainda só está focada na tarefa em si.

