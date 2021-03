As missas com fiéis irão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 15 de março, anunciou esta quinta-feira a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). No entanto, as celebrações de Páscoa não se irão realizar.

A decisão surge após reflexão "sobre a situação atual da pandemia", segundo um comunicado. "O Conselho Permanente refletiu sobre a situação atual da pandemia e decidiu que as celebrações da Eucaristia com a presença da assembleia sejam retomadas a partir do dia 15 de março, observando as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020, em consonância com as normas das autoridades de saúde.", lê-se.

Em relação às celebrações de Páscoa, os bispos pedem que se evitem "procissões e outras expressões da piedade popular, como as 'visitas pascais' e a 'saída simbólica' de cruzes, de modo a evitar riscos para a saúde pública".