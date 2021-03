Jogou-se parte da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, e o grande duelo entre Manchester United e AC Milan acabou num empate a uma bola, deixando tudo em aberto para a segunda volta.

A primeira parte do jogo não viu qualquer golo, e não seria até aos 50 minutos que o marcador seria inaugurado. Amad Diallo fez o um a zero, e os red devils mantiveram-se em vantagem até ao fim do tempo regulamentar.

Tudo indicava que seria o Manchester United a vencer a partida, mas Simon Kjaer tinha outros planos, e acabou por marcar o golo da igualdade aos 90+2 minutos. No dia 18 joga-se a segunda volta, e o AC Milan tem a vantagem de ter marcado um golo como visitante.

Noutras partidas, o Ajax bateu o Young Boys por três a zero, com golos de Davy Klaassen, Dusan Tadic e Brian Brobbey, colocando um pé firme nos 'quartos' da competição.

Já o Villareal foi à Ucrância bater o Dínamo de Kiev em casa, com dois golos de Pau Torres e Raul Albiol.

Em Praga, o Slavia empatou a uma bola com o Rangers da Escócia.