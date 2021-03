O Futebol Clude do Porto anunciou, esta quinta-feira, que avançou com a abertura de "um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos". A decisão surge após Fernando Saúl, speaker dos 'dragões', ter tecido várias críticas e insultos a Cristiano Ronaldo e a todo o clã Aveiro, depois da derrota da Juventus nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"O Conselho de Administração da FC Porto, Futebol SAD, hoje reunido, decidiu abrir um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos Fernando Saul, na sequência do que escreveu nas redes sociais após o jogo entre o FC Porto e a Juventus.", lê-se num comunicado.

Fernando Saúl recorreu às stories do Instagram para reagir ao apuramento do FC Porto, onde afirmou que "está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão". "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", acrescentou.

A irmã do internacional português não tardou em responder aos insultos: "Porco és tu! Limpa a boca para falares de quem tu nem neste nem em mais 1000 vidas chegarás aos pés", disse na mesma rede social.

Algumas horas depois, Fernando Saúl pediu desculpa pelos insultos, afirmando que os fez "a quente depois de uma noite histórica".

"Quero pedir desculpa ao Ronaldo e à sua família se se sentiram desrespeitados pelas publicações que fiz a quente depois de uma noite histórica. Assim como tenho a humildade de reconhecer o meu excesso e pedir desculpas, não posso esquecer que o melhor jogador de sempre não tenha tido respeito naquela noite pelo meu clube ou família no recente empate no Dragão. Mas errei e estive mal, mas pelos outros errarem não devemos fazer o mesmo. As minhas desculpas", escreveu Fernando Saúl.