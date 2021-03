O Infarmed vai manter as recomendações para a administração da vacina contra a covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, após vários países europeus terem suspendido a admnistração do fármaco ou o uso específico de um lote desta vacina como medida de precaução, enquanto decorre uma investigação sobre a notificação de reações adversas relacionadas com a formação de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam a vacina.

No comunicado publicado esta quinta-feira, o Infarmed indica que, segundo os "resultados preliminares", não existe uma "relação causal entre a administração desta vacina" e o aumento do risco de coagulação sanguínea nas pessoas vacinadas com o fármaco da AstraZeneca.

Tal como a Agência Europeia do Medicamento (EMA), também o Infarmed sublinha que os benefícios do uso da vacina contra o novo coronavírus da AstraZeneca "mantêm-se superiores ao risco", excluindo a necessidade de alterar às recomendações sobre o seu uso.

A EMA assegura que as informações disponíveis, até ao momento, indicam que o número de tromboembolias em pessoas vacinadas contra a covid-19 não é superior ao verificado no resto da população.