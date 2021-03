A atividade económica voltou a cair na primeira semana de março e esta queda foi ainda maior do que a foi verificada na semana anterior. Os dados foram revelados pelo indicador de atividade económica divulgado pelo Banco de Portugal (BdP). “Na primeira semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma queda homóloga mais acentuada do que a observada na semana anterior”, refere o banco central.

Este indicador tem em conta várias informação, como tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.

E segundo o regulador, a utilização deste tipo de dados de alta frequência “intensificou-se na sequência da crise desencadeada pela pandemia de covid-19”, já que, dado o “curto desfasamento” da sua divulgação face ao período de referência, permitem “identificar atempadamente alterações bruscas na atividade económica”.

Olhos postos na bazuca

Enquanto a economia portuguesa vai caindo a expectativa recai no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ainda esta quinta-feira, a Comissão Europeia voltou a chamar a atenção para a necessidade de os Estados-membros apresentarem até final de abril os contributos de todas as partes interessadas participantes nas consultas públicas. “A implementação dos planos só será um sucesso com o apoio dos parceiros sociais e da sociedade civil em todas as fases do processo”, disse o vice-presidente executivo da Comissão responsável pela pasta Uma Europa ao Serviço das Pessoas e garantiu que foi, por isso, Bruxelas acautelou o seu devido envolvimento.

“Por essa razão, os regulamentos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência contemplam cláusulas fortes a este respeito”, disse, apontando que “os planos dos Estados-membros têm de incluir um sumário das consultas com as partes interessadas, por exemplo com autoridades locais e regionais, parceiros sociais, organizações da sociedade civil ou organizações da juventude”.

Para Valdis Dombrovski “não se trata apenas de realizar consultas públicas”, mas também traduzir nos planos as propostas e contributos dos participantes, acrescentando que “também será vital envolver as autoridades locais e regionais, parceiros sociais e sociedade civil no processo de pôr em prática os planos nos anos que se seguem”, considerando que tal “é fundamental para ajudar a traduzir objetivos ambiciosos em iniciativas políticas concretas com benefícios para as pessoas e empresas no terreno”.

Na semana passada, 20 dos 27 Estados-membros já haviam apresentado esboços dos planos, “ou grande parte de elementos” dos mesmos. Apenas Áustria, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Estónia e Holanda ainda não o haviam feito. Concluída a consulta pública levada a cabo em Portugal entre 15 de fevereiro e 1 de março, o Governo, que já havia apresentado à Comissão um primeiro ‘rascunho’ em outubro de 2020, continua a negociar com o executivo comunitário os derradeiros detalhes do seu Plano de Recuperação e Resiliência, que deverá submeter formalmente a Bruxelas nas próximas semanas. Nessa versão preliminar estão previstas 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.