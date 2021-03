O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira, mostra que, nas últimas 24 horas, Portugal registou 627 novos casos de covid-19 e 18 mortes associadas à doença. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 812.575 infeções e 16.635 mortes.

É necessário recuar até ao dia 22 de outubro para se verificar um número mais baixo de mortes (16) do que aquele que a DGS dá conta hoje.

Atualmente estão hospitalizadas 1.102 pessoas com covid, menos 99 do que ontem, valor mais baixo desde 18 de outubro.

O número de internados em UCI é agora de 273, apesar de não haver tão poucos doentes graves desde o final de outubro, o indicador continua acima dos valores apontados pelos especialistas como meta para um desconfinamento mais geral.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, o boletim da DGS revela que as mortes ocorreram apenas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte, 15 e 3 respetivamente.

Quase metade dos novos contágios foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, mais 283 casos. De seguida, está o Norte com mais 179 novas infeções, o Centro com 89, o Algarve com 13 e o Alentejo com 11.

Já nas Regiões Autónomas, o número de novos casos aumentou nas últimas 24 horas. Os Açores contabilizou 34 contágios e a Madeira 18.

Destaquei ainda para o facto de mais 6.017 pessoas terem recuperado da doença, aumentando total para 744.196.

Existem, neste momento, 51.744 casos ativos, menos 5.408 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 18.951 contactos sob vigilância.

Consulte aqui o boletim na íntegra