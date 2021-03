O Comité Olímpico Internacional (COI) vai comprar vacinas contra a covid-19 à China para os atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos de verão Tóquio2020, que estão agendados para o verão deste ano devido à pandemia, e nos de inverno Pequim2022.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do COI, Thomas Bach, que revelou que as autoridades chinesas colocaram à disposição do organismo “doses adicionais de vacinas” Sinovac para os participantes, em quantidade não detalhada.

O COI vai pagar as vacinas e, por cada dose, vai doar “duas doses adicionais para a população do respetivo país, segundo as suas necessidades”.

O presidente do COI destacou o “espírito olímpico de solidariedade" da China e disse que “com esse espírito, o COI vai pagar estas doses adicionais de vacinas, não apenas para as equipas olímpicas, mas também para as paralímpicas".

Recorde-se que os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021.