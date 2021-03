Depois de registar um recorde diário de mortes, 1972, na terça-feira, os hospitais brasileiros estão perto de entrar em colapso devido à lotação excessiva.

Entre as 27 capitais do Brasil, em apenas duas os hospitais não ultrapassam o 80% da lotação e num total de 15 capitais, a lotação está acima dos 90%.

Enquanto outros países estão a começar a colher os benefícios da campanha de vacinação, registando cada vez menos casos de infeção, o Brasil está em sentido inverso. E, uma vez que não decretado o confinamento obrigatório, os especialistas acreditam que o número de casos irá continuar a aumentar.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde lançou um apelo ao governo, através de uma carta aberta, onde se pedia para “colocar as restrições nos níveis máximos” em todas as regiões que tivessem mais de 85% das camas de hospitais ocupadas de forma a “evitar o iminente colapso dos sistemas de saúde públicos e privados”.

“O regresso da pandemia em diversos estados está a colapsar a redes de assistência públicas e privadas e trouxe o iminente risco de espalhar [o vírus] por todas as regiões do Brasil”, lê-se na carta aberta.

Contudo, o risco de espalhar a infeção não se limita ao interior das fronteiras do Brasil, a epidemiologista da fundação Fiocruz/Amazônia alertou que o país pode vir a tornar-se “uma ameaça para a humanidade”.

“O máximo que podemos fazer é esperar por um milagre na vacinação em massa ou uma mudança radical na condução da epidemia no país. O Brasil é, hoje, uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto, onde a impunidade na gestão da pandemia parece ser a regra”, disse a epidemiologista à AFP.

A situação no Brasil está a preocupar de tal forma a comunidade internacional que, na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viu-se obrigado a intervir e pediu ao país para adotar “medidas agressivas” contra a pandemia.

“Se o Brasil não levar a pandemia a sério, afetará todos os seus vizinhos e mais além, portanto isto não se trata apenas do Brasil, acho que se refere a toda a América Latina”, destacou.

A gestão da pandemia por parte do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem sido considerada pouco menos do que calamitosa. Desde o início da pandemia, há um ano, o Brasil já soma 268.370 mortos (um valor apenas superado pelos Estados Unidos) e mais de 11 milhões de infetados.

Apesar dos apelos para fechar o país, Bolsonaro não parece estar interessado em adotar esta política e questionou até quando a população vai “continuar a chorar”.

“Temos de enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de ‘mimimi’. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças. Mas onde vai parar o Brasil se só pararmos?”, disse Bolsonaro, durante a inauguração de uma estrada em São Simão, Goiás.