Portugal já não está na lista suíça dos países de origem de voo, cujos passageiros têm de fazer quarentena obrigatória quando chegam ao país, anunciaram as autoridades helvéticas, esta quinta-feira. Esta lista é válida até ao dia 21 de março.

A partir de hoje, para entrar na Suíça, os cidadãos que viajarem de Portugal de avião precisam de um formulário de entrada e de um teste negativo à covid-19, indicou a Embaixada da Suíça em Portugal.

Já se a entrada for realizada por autocarro ou comboio, será necessário apenas o formulário de entrada. Se se deslocar por outros meios de transporte, a Embaixada avisa no seu site que "para medidas específicas relacionadas com o trânsito em Espanha e França", deve "contactar diretamente as autoridades e as Embaixadas competentes".

Tal como Portugal, Espanha e São Vicente e Granadinas, nas Caraíbas também foram retiradas da lista.

Clique aqui para ver o formulário de entrada.