Lavando a alma a pedra-pomes

Quando a primavera começa a chegar, rescendendo a pólenes e envolta no trilar das andorinhas, é como se me lavassem a alma por dentro a pedra pomes. Afinal parece que o mundo não estava morto e apenas adormecido. Quando vivia em Benavente, no tempo da escola primária, havia dois edifícios separados por um pátio de terra batida. Num deles dizia MENINOS; no outro estava escrito MENINAS.

O universo delas era diferente. Incomodativamente diferente. Nunca percebi como era possível estarem-se nas tintas para completar, nos cromos, a defesa do União de Tomar - Conhé, Kiki, Caló, Faustino e Barnabé; nunca percebi o que é que havia em nós que as fazia soltar risadinhas trocistas e superiores deixando cada um convencido que era dele que se riam e desejando ao mesmo tempo que fosse de qualquer um dos outros; nunca percebi porque é que as meninas não entravam nas refregas de berlinde, nas justas do Lá Vai Alho! e não se reuniam, fascinadas, em redor do Rechena-das-Fintas que espetava a navalha no chão do Campo da Feira de Benavente com artes de atirador de facas do Circo Cardinalli.

Vieram Primaveras atrás de Primavras. Nunca percebi porque é que, a partir de certa altura, começaram a ficar bonitas, incomodativamente bonitas, e nunca percebi porque é que, quando começaram a ficar bonitas, as que eram para mim mais bonitas se encantavam pelos que eram mais feios. Nunca percebi em que momento é que passaram a ter um mistério guardado dentro delas e quando me nasceu a vontade de desvendar todos os seus mistérios. Nunca, mas nunca percebi como é que, subitamente, as suas mãos passaram a ser mais convidativas do que um livro do Sandokan, O Tigre da Malásia, e os seus corpos passaram a atrair os nossos olhares o suficiente para interrompermos jogos de futebol no Campo da Feira à míngua da migalha de uma palavra. Nunca percebi e ainda hoje não percebo, mas sei que a Primavera tem alguma coisa a ver com isso…