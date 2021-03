O jogo de qualificação do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões – que ditou a eliminação da Juventus de Cristiano Ronaldo após prolongamento – contribuiu de forma decisiva para uma vitória histórica da TVI na guerra de audiências com a SIC.

O jogo entre os dragões e a vecchia signora teve uma quota de 43,3%, sendo o segundo programa televisivo mais visto do ano. E o extra do Big Brother - Duplo Impacto também venceu no seu horário.

No cômputo geral, a TVI obteve um share de 24,1% contra 18,7% da SIC e 10,5% da RTP – resultado que, como sublinhou a Media Capital em comunicado, significa um novo recorde nos últimos três anos. “Desde 2018 que a diferença entre a TVI e a sua principal concorrente não era tão acentuada”, pode ler-se na nota.

Registe-se, por outro lado, que a TVI desmentiu ainda os rumores e as notícias que tem circulado nos últimos dias, e que chegaram a ser publicados em revistas da especialidade, segundo os quais o lugar de direção de Cristina Ferreira na estação de Queluz estaria em risco.

É “falso e sem qualquer fundamento” que Cristina Ferreira tenha o seu lugar em perigo, refere a nota da TVI, reforçando que “o lugar de Cristina Ferreira não está nem nunca esteve em causa”.

“Relembramos que, para além de diretora, Cristina Ferreira é também acionista e um dos motores da nova estratégia que a TVI está a desenvolver nesta nova fase. E os resultados são visíveis e falam por si. Todos os formatos lançados pela TVI_nos últimos tempos têm-se mostrados consistentes e líderes; a recuperação em relação ao nosso principal concorrente tem sido extraordinária e continuamos neste caminho de construção, tanto a nível de rentabilidade como liderança”, acrescenta a mesma nota.

Saliente-se que a estreia do novo programa de talentos apresentado por Cristina Ferreira – na noite de domingo –, All Together Now, liderou a emissão, conquistando 1 milhão e 435 mil espectadores.