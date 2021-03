Desde a última entrevista, em abril, o estado do país agravou-se não só em termos de saúde, mas também económicos e sociais. Que análise faz?

Tínhamos acabado de sair do nosso congresso, em que esta direção foi eleita e deflagrou esta situação terrível para todos. Uma situação que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Nessa altura, foram aprovadas as grandes prioridades para a ação sindical, mas a pandemia e as medidas sanitárias que foram implementadas causaram enormes consequências do ponto vista económico e social, em que se acentuaram muito as desigualdades e toda a caracterização que tínhamos feito acentuou-se. Ou seja, não é que se tenha alterado para outra coisa diferente, mas agravou-se muitíssimo e depois não houve, por parte de quem tem o poder político, a resposta que enfrentasse os problemas causados pelo encerramento de grande parte da economia. As medidas do ponto de vista sanitário foram tomadas mas, por outro lado, não garantindo nem a manutenção do emprego, nem a retribuição dos trabalhadores, nem a proteção de todos os que dela necessitavam. Percebe-se que houve medidas que só foram tomadas à medida que as coisas foram acontecendo, o que se compreende. O que não se compreende é que depois não tenham sido suficientes e tenham sido bastante desequilibradas.

Disse no congresso que foram definidas uma série de prioridades. Com a pandemia tiveram de ser revistas?

Não, porque, naquela altura, tínhamos uma situação fragilizada da nossa estrutura produtiva, fruto de décadas de política de direita. Estávamos submissos às prioridades e imposições da União Europeia que dão projeção às necessidades e prioridades das grandes potências europeias e não a países como Portugal, em que os vários governos que foram sucedendo acabaram sempre por ir aceitando. Estou a falar do Pacto de Estabilidade e Crescimento, do défice, do euro e das regras que nos condicionam e que impedem o nosso desenvolvimento. E apesar de algumas alterações que foram introduzidas na anterior legislatura, que permitiram alguns avanços, nomeadamente do ponto de vista salarial, do poder de compra dos trabalhadores, não foram suficientes, mas contribuíram para que houvesse algum desenvolvimento da economia. O que colocámos no congresso era esta caracterização do país de modelo de baixos salários, de precariedade, de desinvestimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado com a redução brutal do número de trabalhadores. O período da troika provocou isto e depois não houve recuperação suficiente. Pode ter havido uma coisita ou outra, mas muito insuficiente. A legislação laboral em vez de cumprir o seu papel, que é proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador, trata como se fossem iguais patrões e trabalhadores, nomeadamente com a questão da caducidade das convenções coletivas de trabalho que impedem a dinamização da contratação coletiva.

