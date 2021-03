As burlas destinadas ao roubo de dados bancários das vítimas (phishing) aumentaram tanto por meios eletrónicos como via chamada telefónica e mensagens escritas. O alerta foi dado pela Europol; em Portugal, a Polícia Judiciária realçou-o no passado mês de fevereiro.

Desde alegadas SMS dos CTT, passando por chamadas de burlões que dizem trabalhar para a EDP, falcatruas levadas a cabo por MB WAY, emails assinados pela Direção-Geral da Administração da Justiça ou por gestores de conta, os perigos são muitos.

Perder mais de 2.000 euros

Proprietário do restaurante A Ribeira, em Montemor-o-Novo, há 22 anos, Carlos Carriço nunca havia sido contactado pelo número cuja chamada atendeu no passado dia 30 de dezembro. Para poder dar atenção ao que lhe estava a ser dito, fez uma pausa na preparação dos pedidos de take-away do estabelecimento. Parecia uma boa notícia: a EDP devolver-lhe-ia dinheiro que havia pago em excesso nas faturas anteriores.

“Como estivemos três meses fechados, o suposto colaborador da empresa explicou-me que queriam dar-me o dinheiro porque o valor das faturas tinha estado a ser calculado por estimativa”, conta o empresário. O interlocutor disse-lhe ainda que “no final do ano, tinha de ser feito um acerto de contas”.

Com pouco tempo para falar, Carlos questionou se a conversa podia ser adiada para dali a umas horas. O criminoso respondeu-lhe que, como a equipa estava em regime de teletrabalho, era imperativo solucionar o assunto. “Então, eu sugeri que fossem abatendo o valor em excesso nas faturas seguintes, mas ele insistiu”, recorda. Devido à urgência demonstrada, dirigiu-se a um multibanco.

“Ele garantiu que havia uma data de opções e que conseguiriam fazer a transferência para a minha conta se seguisse os passos que indicariam”, evoca o alentejano de 50 anos. Embora tenha estranhado, pensou que “podiam estar a dizer a verdade, tudo podia bater certo”.

