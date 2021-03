Cabia aqui como uma luva de pelica em mão delicada a frase do caudilho de Santa Comba Dão: Para Angola e Moçambique rapidamente e em força. De um dia para o outro, Sporting, FC Porto, Vitória de Setúbal e Belenenses invadiram as colónias. Havia um motivo, claro está, não se tratava de travar uma guerra, embora se tratasse de uma espécie de delegação diplomática para agradar aos autóctones, sempre tão presos às equipas da metrópole - jogava-se o Troféu Intercontinental TAP. Uma prova a valer um saco de notas de mil, a disputar na Beira e Lourenço Marques (Moçambique) e em Luanda e Sá da Bandeira (Angola), com quatro das melhores equipas nacionais presentes. Não se pode dizer que, para angolanos e moçambicanos, não tão distantes da independência que vinha aí como se montasse um dos cavalos do apocalipse, não fosse um momento de festa. E foi! Durante três semanas.

Claro que também se ouviram vozes em contrário. Mesmo dentro dos próprios clubes. Havia a chatice do calor, dos campos de má qualidade, das lesões previsíveis e, ainda por cima, da corda bamba onde balançavam os técnicos do Sporting (Ronnie Allen), do Belenenses (Scopelli) e do FC Porto (Fernando Riera). A pré-época começara mal para todos, as críticas enchiam as páginas dos jornais e as bocas dos adeptos que se sentavam nas esplanadas dos cafés nesse quente mês de Julho de 1972.

Ainda por cima, o jogo de inauguração da prova, que teve lugar em Sá da Bandeira, no dia 30, deixou tanto a desejar que os espetadores saíram do estádio amaldiçoando a hora em que resolveram ter lá posto os pés. Sporting e Belenenses ofereceram um espetáculo de irritante pobreza, ainda que apresentando, de um lado e do outro, jogadores da qualidade de Marinho, Pedro Gomes, José Carlos, Nelson e Yazalde (Sporting), e Murça, Quaresma, Ernesto, Quinito e Gonzalez (Belenenses).

Ganharam os leões por um escasso 1-0, golo de Marinho ao passar da meia hora, e ninguém pôs em causa o triunfo do que foi o menos mau dos dois. Por seu lado, na Beira, o FC Porto venceu o Vitória de Setúbal por 2-1, dois golos de Flávio para os portistas, um do grande José Torres para os setubalenses, mas também não vinham pintadas de sorrisos as caras dos que enchiam o recinto no final da partida. Na verdade o Troféu TAP estava vai não vai para se transformar num fracasso total.

Olheiros. Tiravam proveito, os olheiros dos clubes metropolitanos, da oportunidade de observarem ao vivo alguns jogadores que pudessem vir a ter interesse no futuro. Cedo se ficou a saber que que o extremo-esquerdo David, do Ferroviário de Luanda, tinha sido chamado por Allen para se treinar com a equipa do Sporting e os jornalistas esfregaram as mãos com a novidade que dava algum sal a uma digressão muito insonsa. Já para o técnico do FC Porto, Fernando Riera, as coisas correram mal: apanhou malária e passou o tempo todo fechado no quarto de hotel, deixando o comando técnico da equipa ao adjunto Armando, que também era guarda-redes suplente.

O Sporting resolveu, entretanto, mandar vir de Lisboa o angolano Dinis que ficara para trás a resolver as indefinições de novo contrato. Com Dinis, chegou também o irmão do Brinca n’Areia, Pedro. Serviram de pouco. Foi derrotado pelo Vitória de Setúbal, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda (1-2), enquanto FC Porto e Belenenses empatavam em Lourenço Marques (1-1), com apenas 15 mil espetadores num estádio com lugar para 50 mil. A despeito dos jogos terem sido de melhor qualidade, os adeptos africanos estavam frustrados e mostraram-no pela ausência.

No entranto, o FC Porto já tinha Quarentinha e Márito, do Ferroviário de Lourenço Marques, envolvidos nos treinos, enquanto o Sporting parecia apostar em Manecas, ponta de lança do Sporting de Luanda. A pesca continuava. No domingo, 6 de Agosto, a última jornada definiria o vencedor do troféu. Mas, afinal, não definiu - FC Porto e Sporting empataram em Luanda (0-0), o Vitória de Setúbal bateu o Belenenses em Lourenço Marques (2-1), e com portistas e setubalenses empatados no primeiro lugar decidiu-se disputar uma finalíssima. Enquanto as equipas lisboetas regressavam a Lisboa, FC Porto e Vitória empatavam no tempo regulamentar (1-1, golos de Flávio e Conceição) e ficavam a zero no prolongamento. Vieram os pénaltis e os setubalenses levaram para casa o primeiro Troféu TAP Intercontinental. À última hora salvou-se o negócio que parecia vir a tornar-se temeroso. Prometia-se nova dose para o ano seguinte. Mas com o Benfica.