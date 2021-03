O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submeteu, esta quarta-feira, à Assembleia da República, o decreto presidencial para a renovação, por mais 15 dias, do Estado de Emergência.

O 13.º Estado de Emergência terá início "às 00h00 do dia 17 de março, cessando às 23h59 do dia 31 de março, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei", de acordo com uma nota divulgada no site da presidência.

"Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, o Presidente da República entende haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o respetivo projeto de decreto.", lê-se.