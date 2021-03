O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou uma queixa-crime contra o acionista privado da Groundforce Alfredo Casimiro. A notícia está a ser avançada pela RTP e pelo jornal ECO.

Em causa está a gravação e divulgação de uma conversa privada entre ambos durante as negociações do empréstimo da TAP à Groundforce, que estará a circular em grupos de conversação, afirma a RTP.

Fonte oficial do gabinete de Pedro Nuno Santos confirmou a informação. "O ministro das Infraestruturas e Habitação avançou com participação criminal junto do Ministério Público contra Alfredo Casimiro", afirmou, citada pelo ECO.

Segundo a mesma publicação, a gravação tem pouco mais de dois minutos e terá ocorrido "durante uma das reuniões sobre a situação da empresa de handling". Na conversa "ouve-se [Alfredo] Casimiro a questionar o ministro sobre a injeção de dinheiro público na TAP e se o acionista privado, Humberto Pedrosa, está também a colocar capital na mesma proporção", e a resposta o ministro é "não", uma vez que o Governo ainda está a negociar com Bruxelas.

