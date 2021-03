França reportou, esta quarta-feira, 30.303 novos casos de covid-19 e 264 mortes associadas à doença.

Os casos de infeção hoje reportados pelas autoridades de saúde francesas representam um aumento face ao último balanço, quando tinham sido notificados 23.302 casos, e é o valor diário mais elevado deste mês.

Já a média a sete dias de novas infeções é de 21.836. De realçar que o governo francês considera que este valor deve ser inferior a 5.000 para que se possa considerar que a pandemia está sob controlo.

O número de mortes desceu ligeiramente, com menos quatro óbitos do que ontem. No total, 3.963.165 já foram infetadas pelo vírus em França e 89.565 morreram.

Por outro lado, o número de doentes em Cuidados Intensivos nos hospitais franceses parou de aumentar, depois de subir durante seis dias consecutivos. Estão agora 3.918 pacientes nestas unidades.