O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional e outra do Conselho de Estado para a próxima semana.

“A fim de se pronunciar sobre as propostas de alterações, anunciadas pelo Governo, à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica das Forças Armadas, o Presidente da República convocou uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional para dia 15 de março, e outra do Conselho de Estado para dia 19 de março”, lê-se numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República sobre as reuniões em questão, que serão as primeiras do seu segundo mandato.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que integra o Conselho Superior de Defesa Nacional, foi também convidado a participar na reunião do Conselho de Estado.

De realçar que Marcelo tomou posse para um segundo mandato na terça-feira e divulgou nessa mesma noite as suas nomeações para o Conselho de Estado - órgão político de consulta do Presidente. Marcelo nomeou a escritora Lídia Jorge e renomeou os quatro conselheiros do seu anterior mandato: António Lobo Xavier, Luís Marques Mendes, Leonor Beleza e António Damásio.