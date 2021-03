O antigo presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal (BdP) João Costa Pinto defendeu na audição da comissão de inquérito que “há perdas que podiam ter sido evitadas” no Novo Banco. O autor do relatório que avaliou a conduta do regulador até à resolução do antigo BES disse que “mesmo depois de ter sido vendido, como foi vendido”, as coisas “podiam ter corrido de maneira distinta”. E a conclusão é evidente: “há perdas que podiam ter sido evitadas”, ainda assim, admite que “havia compromissos para com a Comissão, a DGComp e o Banco Central Europeu. Primeiro esses compromissos nunca deviam ter sido aceites da forma como foram, mas depois de ter sido, a gestão no Novo Banco não precisou do tempo todo que foi dado que foram cinco anos”, criticou.

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do BdP considerou que “na atividade bancária uma das áreas mais difíceis é a recuperação de crédito duvidoso”, lembrando que “a atividade bancária é risco”, acrescentando “todos os bancos têm áreas especializadas no acompanhamento deste crédito e é um trabalho constante, permanente, de acompanhamento dos devedores, de avaliação permanente dos colaterais de garantia, de ver se o crédito se deteriora, muitas vezes leva a reorganizações desses créditos. Tem que ser uma atenção permanente. Não foi o que o Novo Banco fez”, apontou.

Segundo Costa Pinto, é sempre natural haver “um mecanismo de compensação para perdas futuras”. Mas lembrou que o que tornou este caso excecional foram dois: “a dimensão dos interesses em causa uma vez que estamos a falar de uma garantia de quase quatro mil milhões e os controles sobre a forma como essa garantia iria ser utilizada”.

Receita para desastre

No entender de João Costa Pinto, “quando se decide agregar em grandes pacotes carteiras de crédito onde se misturam alhos com bugalhos, coisas boas com coisas más, isto é uma receita para o desastre”, defendeu, apontando críticas à solução de misturar coisas “boas e más”.

Mas as críticas não ficam por aqui. O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal defendeu ainda que devia ter havido intervenção política no BES durante o programa da troika. “Uma intervenção, que devia ter acontecido, mais enérgica, e uma intervenção que evitasse os problemas que o relatório refere, para ser conduzida, tinha que ter uma componente política”, defendeu o autor do relatório que avaliou a conduta do BdP até à resolução do antigo BES.

E foi mais longe: os bancos centrais como o português ou o europeu têm “uma cultura de sigilo” com a qual não concorda