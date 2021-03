O governo dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram, esta quarta-feira, que irão comprar mais 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen do grupo Johnson & Johnson. O país já tinha pedido 100 milhões de doses anteriormente.

"O Presidente anunciará que vai pedir (...) para que se comprem 100 milhões de doses adicionais da vacina Johnson & Johnson", disse uma fonte governamental.

A vacina da Johnson & Johnson foi autorizada no final do mês passado pela Agência Americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA, na sigla em inglês) e o grupo já se tinha comprometido a entregar 100 milhões de doses aos EUA.

O país já tinha encomendado 300 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech e outros 300 milhões da Moderna e terá até maio doses suficientes para vacinar completamente toda a população (cerca de 330 milhões de pessoas).