Mehdi Taremi foi eleito o melhor avançado do mês de fevereiro na Liga portuguesa.

O jogador do FC Porto recebeu 31% dos votos dos treinadores da prova, superando Piazon (Sporting de Braga), com 16%, e Carlos Jr. (Santa Clara), com 10% dos votos.

O avançado azul-e-branco disputou seis jogos, nos quais somou dois golos e duas assistências, o que lhe valeu o prémio pelo terceiro mês consecutivo.