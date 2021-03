O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, dá conta de mais 642 novos casos de covid-19 e de 22 mortes associadas à doença, registadas nas últimas 24 horas.

Pela primeira vez, desde dia 2 de novembro de 2020, o número de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) devido à covid-19 ficou abaixo dos 300. Há agora 283 doentes graves, menos 29 do que ontem. Portugal aproxima-se, assim, das metas referidas pelos especialistas.

Já o número total de internamentos desceu para os 1.201, menos 77 do que ontem, alcançando assim a meta referida pelo Presidente da República, que desejava ver o número abaixo dos 1.250.

O número de casos ativos do novo coronavírus também baixou da barreira dos 60 mil, existindo agora 57.152 casos ativos, menos 3.341 do que ontem.

A maior incidência de contágios continua registar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 291 novos casos, tendo quase metade do valor total de infetados do boletim de hoje. Segue-se o Norte com 136 novas infeções, o Centro com 121, Madeira com 69, Alentejo e Algarve com 13.

Na Região Autónoma dos Açores, não foi registado qualquer caso e o total de contágios baixou, facto que mereceu nota da DGS no boletim: "O relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da RA dos Açores, por força da necessidade de transferência de um caso para a respetiva região de ocorrência, tendo sido notificado zero casos na RA dos Açores no dia em análise".

Em relação à distribuição geográfica das mortes, os dados revelam que ocorreram sete óbitos na região Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, outros cinco no Centro, dois no Alentejo, dois no Algarve e um na Madeira.

Nas últimas 24 horas, mais 3.961 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 738.179, o que representa 91% do total de infetados.

Atualmente, as autoridades de saúde têm 21.175 contactos sob vigilância, menos 921 do que no dia anterior.

Desde março de 2020, o país já diagnosticou 811.948 infeções e 16.617 mortes.