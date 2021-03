O Governo de transição da Líbia, resultante de um processo patrocinado pela ONU e que deve contribuir para retirar o país do caos e organizar eleições no final de dezembro, obteve esta quarta-feira a confiança do Parlamento.

Após dois dias de intensos debates, o Parlamento eleito aprovou a equipa de Abdel Hamid Dbeibah por 121 votos entre os 132 deputados presentes, segundo imagens transmitidas em direto pela televisão.

"Agradeço-vos pela confiança", reagiu o milionário de 61 anos, que foi designado primeiro-ministro em 5 de fevereiro por 75 responsáveis líbios de todas as partes reunidos em Genebra sob a égide da ONU, juntamente com um Conselho Presidencial de três membros.

Os deputados líbios estavam reunidos desde segunda-feira na cidade de Sirte, a meio caminho entre as regiões rivais do Leste e do Oeste, e debateram longamente a composição do Governo de Dbeibah, a repartição geográfica dos postos e o calendário do executivo.