Cerca de 97% das mulheres com idades entre os 18 e os 24 anos no Reino Unido afirmam ter sido vítimas de assédio sexual em lugares públicos, segundo uma investigação realizada pela empresa YouGov para a ONU Mulheres no Reino Unido. A percentagem desce para 80% quando se tratam de mulheres de todas as idades.

Segundo a investigação, que contou com mil mulheres, há "uma falta de confiança nas autoridades britânicas" para lidar com o assédio sexual – um crime que acontece "a cada 10 minutos" em todo o mundo – o que faz com que muitas mulheres não o tenham denunciado. Há mesmo mulheres que foram "apalpadas, seguidas e forçadas a ter relações sexuais", que consideraram que uma denúncia sobre os crimes nada teria mudado, lê-se no relatório, citado pelo jornal britânico The Guardian.

“Não é suficiente para nós continuarmos a dizer que este é um problema difícil de resolver, precisa ser resolvido agora”, disse Claire Barnett, diretora-executiva da ONU Mulheres no Reino Unido, acrescentando que as mulheres mais jovens "modificam o seu comportamento" para evitar serem assediadas e as mais jovens receiam "sair de casa no escuro".