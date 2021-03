Para o prémio Atleta do Ano, relativo ao ano de 2020, existem quatro atletas que poderão repetir a conquista. A judoca Telma Monteiro, recorde-se, venceu quatro vezes (2010, 2011, 2014 e 2016), ao passo que Miguel Oliveira conta com três troféus (2015, 2017 e 2018). Filipa Martins - que está já apurada para os Jogos de Tóquio - venceu em 2015 e Fernando Pimenta em 2016.

Na lista para a secção feminina do prémio constam ainda Auriol Dongmo, que recentemente venceu a medalha de ouro por Portugal nos Europeus de pista coberta, no lançamento do peso, a canoísta Joana Vasconcelos, que venceu a Taça do Mundo em Szeged, e Maria Martins, a ciclista medalhada nos Europeus de pista.

Já nos homens, para além dos já mencionados, estão ainda Cristiano Ronaldo, campeão italiano pela Juventus, o ciclista João Almeida, que brilhou na Volta a Itália com 15 dias de liderança, e Filipe Albuquerque, que venceu no Mundial de resistência.

Este ano, devido às limitações impostas pelo combate à pandemia, só vão ser entregues os prémios para os Atletas do Ano femininos e masculinos, ficando suspensos os galardões para melhor treinador, melhor equipa e jovem promessa.

Também devido à pandemia, não haverá gala de entrega dos prémios, que serão anunciados a 24 de março.

Confira a lista completa de nomeados a Atleta do Ano:

Atleta Feminino do Ano

Auriol Dongmo (Atletismo)

Joana Vasconcelos (Canoagem)

Maria Martins (Ciclismo)

Filipa Martins (Ginástica)

Telma Monteiro (Judo)

Atleta Masculino do Ano

Filipe Albuquerque (Atletismo e Karting)

Fernando Pimenta (Canoagem)

João Almeida (Ciclismo)

Cristiano Ronaldo (Futebol)

Miguel Oliveira (Motociclismo)