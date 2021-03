Foi um momento surreal quando Sérgio Conceição se mostrou pronto a receber questões a seguir à vitória do FC Porto frente à Juventus, que lhe permitiu seguir para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Preparado para responder aos jornalistas, nem os italianos nem os portugueses - já que nenhum se encontrava sequer na sala de conferências - fizeram qualquer pergunta ao técnico, e a conferência de imprensa acabou por ficar sem perguntas nem respostas, acabando em tempo recorde.

Confira o vídeo:

Is this the shortest press conference EVER?!



Despite his side shocking Juventus in the #UCL Porto boss Sergio Conceicao leaves his post match press conference after just 50 seconds - after not being asked a single question! 🤯pic.twitter.com/6anfhGDOh2