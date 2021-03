João Paulo Rebelo foi ouvido numa audição na Assembleia da República, no âmbito de um requerimento do Partido Comunista Português (PCP), que tem levado a cabo uma luta por fazer ouvir na AR as instituições ligadas ao desporto nacional.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) garantiu a apresentação de um pacote de medidas governativas para o setor, que foi fortemente afetado pela pandemia da covid-19, para "muito breve".

"Quero tanto como as federações e os clubes que esses apoios apareçam. Garanto que vão aparecer muito brevemente", afirmou ainda Rebelo, que destacou ainda a Estratégia Portugal 2030 e o forte peso dos investimentos no desporto que dela fazem parte. "O Governo já garantiu que o Portugal 2030 vai privilegiar o setor do desporto, como o Portugal 2020 não privilegiou. Sou o primeiro secretário de Estado do Desporto, em muitos anos, que não teve oportunidade de beneficiar de apoios comunitários. Conseguimos que esse cenário fosse alterado para o Portugal 2030 e todo o setor vai beneficiar deste apoio", assegurou.

Se os apoios virão, segundo afirma João Paulo Rebelo, pela Estratégia Portugal 2030, também o Plano de Recuperação e Resiliência e o Orçamento do Estado irão englobar apoios a este setor, defende ainda.

Sobre a retoma da atividade desportiva, João Paulo Rebelo nem confirmou nem desmentiu. "O desporto é importantíssimo e estamos a fazer tudo para que retome, mas, das sucessivas reuniões com a Direção-Geral da Saúde [DGS], houve uma expressão que não me esqueço dos responsáveis da DGS, de que é difícil para eles estarem a exigir distanciamento físico e obrigatoriedade do uso de máscara a todos os portugueses e estar a dizer a estas centenas de milhares de pessoas que se pode usar máscara e não haver distanciamento social", frisou, lamentando ainda que não tenha havido a retoma do desporto de formação, em sentido contrário ao que aconteceu com o desporto profissional.