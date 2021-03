Numa operação que envolveu 50 militares do Comando Territorial de Santarém, a Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou operação centrada numa plantação de canábis no concelho de Coruche, em Santarém, e deteve três homens, com idades entre os 30 e 37 anos.

No seguimento de um mandato de busca à propriedade, na qual a droga era plantada, desde a germinação ao crescimento, secagem e acondicionamento para a venda, foram apreendidas 459 plantas de canábis, 37.526 doses de canábis, 48 doses de cocaína e ainda quatro veículos, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, segundo o comunicado da GNR.

Os militares da GNR ainda confiscaram 565 libras esterlinas (cerca de 659 euros), 850 grívnias (moeda ucraniana) (cerca de 26 euros), 100 euros em numerário e também diverso material para a plantação da canábis.

Os detidos estão, agora, nas instalações da GNR até serem presentes, nesta quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Santarém.