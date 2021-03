Desconfinamento que já existe e um processo surreal

Quantas pessoas cumprem a obrigatoriedade de não se afastarem do local de domicílio? Haverá muitas, certamente, mas a maioria anda a girar de um lado para o outro.

Os especialistas com assento nas reuniões do Infarmed fizeram um guião para o desconfinamento, mas muito do que foi dito para entrar em vigor nas próximas semanas ou mês já está em vigor.

Tirando as escolas, restaurantes, bares e discotecas, quem é que cumpre o resto? Transportes públicos com lotação de 25%? Talvez nos táxis e ubers, pois no resto não me parece – pelo menos nos comboios da linha de Sintra não é verdade. Proibição de reuniões familiares que ultrapassem as pessoas que vivem na mesma casa? Alguém acredita nisto? Quantos amigos e familiares não se reúnem neste falso desconfinamento?

Quantas pessoas cumprem a obrigatoriedade de não se afastarem do local de domicílio? Haverá muitas, certamente, mas a maioria anda a girar de um lado para o outro. Mas se mesmo assim conseguimos baixar muito os novos casos, o que seria fundamental é que as intenções dos especialistas fossem levadas à letra, nomeadamente a testagem em massa.

No último fim de semana, na Alemanha, uma cadeia de supermercados colocou à venda testes rápidos da covid, esgotando-se num ápice. Mas outras cadeias alimentares já prometeram seguir o mesmo exemplo, permitindo a todos saberem se estão ou não infetados.

