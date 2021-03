Em Portugal, a taxa de sobrevivência a uma paragem cardiorrespiratória (PCR) em ambiente extra-hospitalar é de apenas 3%, um número relativamente baixo comparando com outros países da Europa, como a Holanda e a Noruega, em que ultrapassa os 20%. O porquê é relativamente fácil de explicar: o país tem ainda uma fraca cultura de emergência médica enraizada na sociedade, o que significa que, quando alguém assiste a uma PCR, por exemplo, é normal que não saiba o que deve fazer. Isto torna-se um problema grave quando a probabilidade de sobrevivência de alguém que sofra uma PCR desce 7% a 10% a cada minuto. As fibrilhações ventriculares causadas pela PCR só conseguem ser revertidas com um desfibrilhador. Se uma ambulância equipada com a máquina chegar ao pé da vítima cinco minutos depois do início da PCR, encontrá-la-á com menos de 50% de probabilidade de sobreviver.

Apenas mediante formação

De acordo com o decreto-lei de 2012 (a primeira alteração ao Decreto-lei nº188/2009) é obrigatório que alguns estabelecimentos de comércio (dependendo da área), aeroportos e portos comerciais, estações de transportes com fluxo médio diário superior a 10 mil passageiros e recintos desportivos, de lazer e de recreio com lotação superior a 5000 pessoas estejam equipados com desfibrilhadores automáticos externos (DAE) – “um equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória (PCR) e que tem como função aplicar uma carga elétrica no tórax”, como o descreve o site do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, apenas quem tem formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e DAE pode proceder à sua utilização. Para uns, a obrigatoriedade faz todo o sentido, para outros deve ser discutida.

Vítor Matos, presidente da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SPEPH), considera que a utilização de equipamentos de desfibrilhação automáticos não é tão complicada quanto isso. “São fáceis de funcionar, intuitivos e com desenhos simples para qualquer um perceber como fazer”, diz ao i.

