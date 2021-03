É uma das figuras emblemáticas da noite lisboeta e os mais antigos lembram-se do Targus, no Bairro Alto, e do Impossibly Funky, no Lx Factory, que marcaram gerações. Hoje está no Tabernáculo, restaurante-bar, e no Blues, restaurante que fica paredes meias no sopé da Bica. Nascido na Guiné-Bissau há 62 anos, Hernâni veio para Portugal com sete anos e gosta de dizer que é “um alfacinha de gema”. Um lutador que nem a covid derruba.

Como tem sido este ano de pandemia?

Um ano horrendo. De acumulação de dívidas para todos os empresários. Um ano em que muitos foram obrigados a despedir muita gente, outros obrigados a pôr em layoff. Existem as despesas fixas, as rendas... O take away não funciona e quando está aberto dá mais prejuízo do que lucro – água, luz, empregados, segurança social, isto tudo são despesas fixas.

E impostos?

Temos de pagar os impostos todos inerentes a um restaurante-bar. Vá lá que a Junta de Freguesia nesta fase, até junho penso eu, até ao final do ano, não cobra as taxas. Os homens da Passmusica também foram simpatiquíssimos e descontaram a parte que lhes cabia.

Como acha que a famosa bazuca da União Europeia vos pode ajudar?

Se vem uma bazuca, olhava-se para as PMES, as mini empresas, tu deves ao fisco três mil, mas tinhas de receber cinco mil euros, portanto estes três mil ficam já no Estado, pagas ao fisco e tens dois mil euros para alavancar. Isso poderia ser uma ajuda à economia.

Seria um perdão fiscal?

No fundo, não é perdão fiscal. Em vez de darem os cinco mil, viam quanto é que as pessoas deviam e descontavam. Imagine se eu tinha de receber 10 e se devia 5, descontavam. O dinheiro ficava no Estado.

Acha que os bares vão receber alguma coisa dessa bazuca?

Não creio que os bares recebam, não creio que as discotecas recebam, os restaurantes vão ter muita dificuldade. Há muitos espaços de restauração que fecharam porque tinham dívidas ao fisco e à segurança social e eram ilegíveis, não tinham hipótese, a partir daí foi uma bola de neve.

Como tem vivido, diz que o take away dá prejuízo. Então porque está aberto?

Faço ao fim de semana, gostava de fazer todos os dias. Mas faço ao fim de semana porque tenho dez, 15 amigos que gosta de comida africana e é uma forma das pessoas perceberem que ainda tenho a cabeça fora de água. Mas vejo pelos meus vizinhos que faziam take away, que tinham comida tradicional portuguesa, acabaram por fechar. E estamos a falar de estruturas familiares e de rendas que têm 40 ou 50 anos, se desse ainda estavam a funcionar.

Mas como tem sobrevivido?

A sobrevivência este ano é rapar o fundo ao tacho, do pouco que existia que já deixou de existir.

Chegou a ter um movimento de crowdfunding criado por um estrangeiro?

Foi uma jovem estrangeira que veio aqui há dois anos e depois voltou cá e percebeu que este bar-restaurante não podia fechar. Dizia que nunca tinha encontrado um espaço com esta vibe em Nova Iorque ou em Londres. Ela é jornalista e achou que o espaço não podia fechar e tentou ajudar.

Quanto rendeu essa ajuda?

Pouco, perto de mil euros, mas só pelo motivo e pela atitude dela já valeu a pena. É alguém que nem sequer é de cá. Teve cá dois anos e gostou e conheceu Portugal de lés-a-lés e achou piada de ajudar e gostou de ajudar um espaço que lhe agradou.

Sendo um homem da noite, como tem passado os dias?

Para mim não são difíceis, saio de casa por volta do meio-dia, venho até aqui, falo com alguns vizinhos. Fico mais um pouco, voltei a ler mais jornais, saio daqui, vou para casa, tomo banho e fico a ver documentários que me interessam, que não tinha tempo para os ver e agora tenho. Sou uma pessoa extremamente positiva. Sou um urbano alegre. E não me dá para a depressão. Interessa-me é que isto passe depressa, da forma mais leve possível.

Como olha para esta rua [São Paulo, ao lado do elevador da Bica] completamente deserta, sem movimento à noite?

Com a mesma tristeza que olhava nos anos 80. Quando passava aqui, via tudo fechado. Uma rua de zombies. Saio daqui por volta das onze horas, meia-noite e como moro na Baixa vou até casa e não me cruzo com ninguém. Vou a pé. Parece uma cidade só com um ou dois habitantes e não me cruzo com ninguém. Só não me mete medo porque sabemos que a cidade é segura. Qualquer outra pessoa que caísse aqui de certeza que não queria ficar aqui.

