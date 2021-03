É uma velha história, que se repete uma e outra vez. E não é uma realidade exclusiva de Portugal. Corria o ano de 1984, e a seleção da Alemanha necessitava urgentemente de recuperar o ânimo. O jovem Franz Beckenbauer, que pendurara as sapatilhas pouco tempo antes, foi a cara do regresso da Alemanha às vitórias, com o auge na vitória no Campeonato Mundial de 1990. Beckenbauer, no entanto, saltou diretamente dos relvados para o banco, e não consta que tivesse qualquer tipo de acreditação para tal.

Agora, quase 40 anos depois, todos os olhos estão postos no Sporting, em Rúben Amorim e na Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que fez uma participação contra os leões e o seu técnico, em março de 2020, que foi agora recebida pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol. Em causa, acusa a ANTF – que, contactada pelo i, não quis prestar qualquer declaração – está uma irregularidade na contratação do treinador, que, por não possuir o curso de nível IV na altura – entretanto inscreveu-se nesse curso, em janeiro de 2021 –, foi inscrito como treinador-adjunto, apesar de, na prática, assumir o cargo principal no banco. A Associação acusa o clube de “fraude” e pediu ainda um castigo que poderá ir de um a seis anos de suspensão para Amorim.

Uma situação que António Simões, antigo jogador do Benfica, estranhou. “Se o Sporting estivesse em quinto lugar, ninguém falava. Como vai em primeiro, é uma chatice”, começou por referir, em declarações ao i, ironizando ainda: “Como o rapaz não tem mais um degrau feito e está em primeiro lugar, parece que isso é uma chatice. Aparentemente, só deve estar em primeiro quem tem os degraus todos.”

“Não percebo muito bem é que haja tolerância anteriormente para o mesmo caso, e agora parece que há que fazer cumprir”, referiu ainda Simões, que, apesar de defender que se cumpra a lei, admite achar que esta discussão vem “num tempo completamente desenquadrado, depois de mais de 20 jornadas”, indo ao encontro das declarações dadas por Gonçalo Almeida, antigo advogado da FIFA, que referiu à Lusa achar que “não seria a decisão mais acertada”, já que a liga aceitou a inscrição de Amorim no início da temporada.

Também crítico da polémica foi Dani, antigo jogador da seleção nacional, que possui ele mesmo os cursos de treinador, apesar de não ter praticado. “Devemos é apoiar em vez de criar barreiras e dificultar o acesso à carreira de treinador”, começou por referir ao i, classificando estes cursos como de “acesso difícil”.

