A segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões sorriu ao Futebol Clube do Porto. Depois de uma primeira volta bem sucedida no Estádio do Dragão, com uma vitória por 2-1, o FC Porto viajou até Turim e carimbou a presença nos 'quartos'.

Bastaram 19 minutos para o FC Porto - depois de ter já mandado uma bola ao poste - inaugurar o marcador. Demiral derrubou Taremi e cedeu grande penalidade, que Sérgio Oliveira concretizou e fez o um a zero.

A primeira parte viu os dragões segurar a vantagem, mas a entrada na segunda metade foi dominada pela Juve, que rapidamente atingiu a igualdade no marcador. Aos 49 minutos, Chiesa recebeu a assistência de Cristiano Ronaldo e fez o 1-1.

Se o jogo não parecia estar do lado dos dragões a partir da segunda metade, a expulsão de Taremi, aos 54 minutos, veio dificultar ainda mais a vida aos visitantes. Não demorou muito até a Juve conseguir lucrar com o azul-e-branco a menos em campo, e Chiesa bisou (e fez o terceiro golo na eliminatória) aos 63 minutos.

Seguiu-se, ainda assim, uma jornada de braço de ferro entre as duas equipas, que acabou mesmo com o FC Porto a aguentar a pressão e a conseguir levar o jogo a prolongamento.

Já na meia hora de compensação, os dragões, depois de longos minutos de sofrimento, com 10 jogadores em campo, conseguiram colocar-se novamente em vantagem. Aos 115 minutos, Sérgio Oliveira bateu milimetricamente um livre e bisou, chegando ao 2-2 em Turim. Ficava à Juve a difícil tarefa de marcar dois golos para recuperar.

Difícil... mas não impossível. Bastaram 2 minutos para a vecchia signora se voltar a pôr em vantagem no marcador, apesar de ainda não classificada, devido aos dois golos fora do FC Porto.

Viveram-se momentos de ansiedade no estádio da Juventus, mas o apito final ditou a passagem do FC Porto para os quartos-de-final, ao passo que a equipa de Cristiano Ronaldo acaba por ficar pelo caminho.

Relembre-se também que Borussia Dortmund e Sevilha empataram a duas bolas na segunda mão dos 'oitavos', o que permitiu aos alemães avançar para a fase seguinte da competição.