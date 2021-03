Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde estão desde as 17h desta terça-feira à procura de um jovem de 19 anos que desapareceu após ter entrado no rio Ave.

O jovem, que estaria no local com amigos, entrou no rio para buscar uma bola, mas acabou por desaparecer devido à forte corrente. À agência Lusa, o comandante dos bombeiros, Carlos Gomes, explicou que aquela zona do rio tem uma corrente muito forte, o que também dificultou o trabalho dos mergulhadores nas buscas.

Durante a noite serão "esgotadas todas as possibilidades para resgator o corpo" e "virá uma equipa especializada em 'águas bravas' e mergulho dos Bombeiros Sapadores do Porto para fazer a avaliação da situação e definir uma estratégia para quando o sol nascer".

No local estiveram nove bombeiros apoiados por quatro viaturas, tendo também estado presentes militares da GNR e elementos do INEM.