O relatório de vacinação contra a covid-19, divulgado todas as terças-feiras pela Direção-Geral da Saúde, revela que, até 7 de março, 739.662 portugueses, o equivalente a 8% da população, já receberam a primeira dose da vacina, e 293.245 já têm a vacinação completa.

Quase metade (47%) das pessoas com mais de 80 anos já foram vacinadas. Segue-se a faixa etária dos 50 aos 64 com 9% das pessoas vacinadas, a dos 25 aos 49 com 5%, a dos 65 aos 79 com 4% e a dos 18 aos 24 com 2%. Por fim, surge a faixa etária dos 0 aos 17, com 212 pessoas vacinadas, o equivalente a menos de 1%.

Cerca de 10% (68.562) das pessoas com mais de 80 anos já está completamente vacinada. Dos 0 aos 17 há 136 pessoas vacinadas (0%), dos 18 aos 24 9.389 (1%), dos 25 aos 49 116.031 (4%) – sendo a faixa etária com mais pessoas vacinadas no total –, dos 50 aos 64 70 mil (3%) e dos 65 aos 79 29.127 (2%).

O Norte é a região do país com mais pessoas vacinadas: 341.873 desde o início da vacinação a 27 de dezembro, 53.493 dos quais na última semana. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 333.654 (+54.935 na semana em análise), o Centro com 239.360 (+33 553), o Alentejo com 78.112 (+12.993) e o Algarve com 38.419 (+4.975).

No entanto, se analisarmos em termos percentuais, é o Alentejo que tem a maior percentagem de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose: 12%. De seguida, o Centro com 10%, o Norte e o Algarve com 7% e Lisboa e Vale do Tejo com 6%.

O relatório informa ainda que já foram recebidas 1.186.389 doses da vacina contra o novo coronavírus. Dessas, 1.078.103 foram distribuídas.