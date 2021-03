Portugal registou, esta terça-feira, 847 novos casos de covid-19 e 30 vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 811.306 infetados e 16.595 vítimas mortais.

Os números diários registados hoje representam uma ligeira subida, uma vez que há cinco dias que o número de mortes não chegava aos 30. Também os novos casos aumentaram, depois de dois dias em queda.

A maior parte dos novos infetados do território continental foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo: 288. Segue-se o Norte, com 147 novos casos de infeção, o Centros com 63, o Algarve com quatro e o Alentejo com três. Nos Açores não foram registados novos casos, mas na Madeira foram reportadas mais 344 infeções. A DGS deixa, contudo, uma nota sobre os dados dos arquipélagos.

No caso dos Açores, houve uma descida no número total de casos “por força da necessidade de transferência de três casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificado um caso na RA dos Açores no dia em análise”. Já na Madeira, a DGS alerta que 92% dos novos casos tiveram “um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontra em processo de regularização”.

Quanto aos óbitos, a maior parte ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que registou 20 das 30 mortes reportadas. No Centro morreram seis pessoas devido à covid-19, no Norte três e no Alentejo uma.

O número de internados continua a descer e estão agora a receber tratamento hospitalar 1.278 doentes covid, menos 125 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 312 doentes, menos 30 face ao último balanço – de realçar que este número desce pelo 25.º dia consecutivo.

Nas últimas 24 horas mais 1.872 pessoas venceram a doença, elevando para 734.218 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 60.493 casos ativos de covid-19 no país, menos 1.055 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 22.096 contactos em vigilância.