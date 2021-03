[em atualização]

Na reação, o PCP, que não aplaudiu o discurso de Marcelo, disse que a parte “mais importante” da posse foi o juramento da Constituição. Jerónimo de Sousa, líder comunista, lembrou ainda algumas omissões do discurso.

“Temos uma apreciação crítica a esta ou aquela matéria “ , explicou Jerónimo de Sousa para responder a questão sobre a qual não aplaudiu o discurso.

José Luís Ferreira, do PEV, pediu um mandato mais ativo de Belém e “um olhar mais atento “ sobre a pobreza, por exemplo. E apelou ao reforço das funções sociais do Estado como marca política para o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, começou por destacar o foco na diversidade que Marcelo Rebelo Sousa referiu para falar do país e dos portugueses.

“Foi um discurso interessante", declarou Catarina Martins, assinalando a defesa da democracia e a resposta às vítimas da crise. Ou seja, o Bloco não aplaudiu o discurso mas acompanha três ideias: pluralidade da democracia, a diversidade povo, a defesa de mais investimento público, e responder e acudir a quem precisa.

André Silva, do PAN esperava mais do discurso sobre o combate à corrupção e lembrou que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a extensão experimental dos contratos de trabalho no anterior mandato, contraditória da defesa que faz dos jovens.