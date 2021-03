Não há mais dúvidas, nem rumores. A Federação alemã (DFB) anunciou que Joachim Löw irá deixar o cargo de treinador da seleção alemã imediatamente a seguir ao Campeonato da Europa, no verão de 2021.

“Tomo este passo muito conscientemente, cheio de orgulho e com enorme gratidão, mas, ao mesmo tempo, mantenho-me muito motivado no que toca ao próximo Campeonato da Europa”, referiu o treinador, citado em comunicado oficial da DFB. Desde 2006 que Löw está à frente do conjunto germânico, com o qual, recorda, teve “grandes triunfos e derrotas dolorosas, mas, acima de tudo, muitos momentos fantásticos e mágicos - não apenas conquistar o Mundial de 2014, no Brasil”.

Na calha para o lugar agora vago poderá estar Jurgen Klopp, treinador do Liverpool que, noticia a imprensa desportiva, poderá ser o principal candidato ao lugar de treinador da seleção nacional alemã.