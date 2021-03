Meghan Markle, mestre do disfarce?

Desde que casou com Meghan Markle, Harry acalmou. Não perdeu a rebeldia, simplesmente esta assumiu formas menos espontâneas e certamente menos divertidas.

O Príncipe Harry costumava ser um rapaz com alguma graça. Considerado o enfant terrible da família, certa vez causou escândalo a divulgação de uma fotografia sua em pêlo, com toda a probabilidade fortemente etilizado.

Noutra ocasião, o The Sun escarrapachou na primeira página uma imagem dele numa festa de aniversário com um copo numa mão, um cigarro na outra e uma braçadeira com a suástica. Era uma brincadeira sem maldade, mas o pai, furioso, obrigou-o a apresentar desculpas publicamente.

Desde que casou com Meghan Markle, Harry acalmou. Não perdeu a rebeldia, simplesmente esta assumiu formas menos espontâneas e certamente menos divertidas.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.